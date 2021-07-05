В Киеве возле станции метро Берестейская частично обрушился путепровод. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

По данным полиции, осыпался защитный слой бетона и части перильного ограждения Берестейского моста.

Патрульные уже перекрыли движение на проспекте Победы (на левой полосе в направлении центральной части города), в связи с чем там образовалась пробка.

По данным Telegram-канала Киев Оперативный, от путепровода отвалился кусок бетона и попал прямо в лобовое стекло автомобиля Газель. К счастью, никто не пострадал.

По данным Киевской городской администрации, в ближайшее время на сооружении выполнят первоочередные противоаварийные работы.

В дальнейшем специалисты планируют провести масштабную реконструкцию: заменить пролетное строение и убрать колонны, установленные на проезжей части проспекта. Такой шаг поможет ликвидировать сужение, из-за которого на проспекте Победы часто случается пробка.