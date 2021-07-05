С 6 по 10 июля на станции метро Контрактовая площадь не будет работать южный вестибюль №1 (в направлении станции Почтовая площадь).

Его закроют на вход и выход для пассажиров. Это связно с необходимостью заменить турникеты. Такие турникеты уже установлены на многих станциях киевского метро.

Они принимают все электронные способы оплаты проезда: QR-билет, Kyiv Smart Card, Карточку киевлянина и бесконтактную банковскую карточку. Поэтому пассажиров призывают пользоваться бесконтактными способами оплаты.

С 14 июля Киев полностью переходит на е-билеты в общественном транспорте. Для поездок в маршрутках и автобусах можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет.

Это можно сделать в T-киосках, терминалах самообслуживания е-билета, терминалах Easy Pay и на станциях Киевского метрополитена.

Источник: Киевский метрополитен

Фото: Киевский метрополитен