В Киеве возобновили работу Центрального и Южного вокзалов после сообщения о минировании

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы минировании.

Обновлено в 20.40. Центральный и Южный железнодорожные вокзалы Киева работают в обычном режиме.

В пресс-службе Укрзализныци отмечали, что поезда курсировали по обычному графику. Однако посадку пассажиров осуществляли через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.

В помещениях специалисты проводили проверку. Пассажиров призывали сохранять спокойствие и относиться с пониманием ко временным неудобствам.

Ранее, 23 июня в Киеве ограничили работу двух вокзалов, нескольких торговых центров и гостиниц из-за сообщения о минировании.

Правоохранители проверяли все помещения Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, ТРЦ и отелей, однако взрывчатку так и не обнаружили.