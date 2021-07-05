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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

В Киеве возобновили работу Центрального и Южного вокзалов после сообщения о минировании

В Киеве возобновили работу Центрального и Южного вокзалов после сообщения о минировании

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы минировании.

Обновлено в 20.40. Центральный и Южный железнодорожные вокзалы Киева работают в обычном режиме.

В пресс-службе Укрзализныци отмечали, что поезда курсировали по обычному графику. Однако посадку пассажиров осуществляли через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.

В помещениях специалисты проводили проверку. Пассажиров призывали сохранять спокойствие и относиться с пониманием ко временным неудобствам.

Ранее, 23 июня в Киеве ограничили работу двух вокзалов, нескольких торговых центров и гостиниц из-за сообщения о минировании.

В Киеве возобновили работу Центрального и Южного вокзалов после сообщения о минировании

Правоохранители проверяли все помещения Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, ТРЦ и отелей, однако взрывчатку так и не обнаружили.

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Источник: Укрзализныця

Фото: Depositphotos

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