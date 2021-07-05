В Киеве возобновили работу Центрального и Южного вокзалов после сообщения о минировании

Временно ограничена работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве в связи с сообщением о якобы минировании.
Обновлено в 20.40. Центральный и Южный железнодорожные вокзалы Киева работают в обычном режиме.
В пресс-службе Укрзализныци отмечали, что поезда курсировали по обычному графику. Однако посадку пассажиров осуществляли через прилегающие к центральному зданию вокзала переходы.
В помещениях специалисты проводили проверку. Пассажиров призывали сохранять спокойствие и относиться с пониманием ко временным неудобствам.
Ранее, 23 июня в Киеве ограничили работу двух вокзалов, нескольких торговых центров и гостиниц из-за сообщения о минировании.
Правоохранители проверяли все помещения Центрального и Южного железнодорожных вокзалов, ТРЦ и отелей, однако взрывчатку так и не обнаружили.