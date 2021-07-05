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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

В Минсоцполитики рассказали, когда выплатят субсидии за май-июнь

субсидии

Украинцы получат жилищные субсидии за май-июнь в полном объеме в ближайшее время.

Но в Минсоцполитики отметили: учитывая то, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в неотапливаемый период уменьшается за счет отключения отопления, средний размер субсидии за эти месяцы составляет около 290 грн на домохозяйство в месяц.

На отопительный период субсидия всем этим домохозяйствам будет рассчитана автоматически после начала сезона.

Кроме того, в министерстве напомнили, что субсидию на следующий год переназначат автоматически для тех домохозяйств, которые ее получали во время отопительного периода 2020-2021 годов.

На днях министр социальной политики Марина Лазебная сообщила, что с мая 2021 года автоматически пересчитываются субсидии для около 2,5 млн хозяйств, поэтому им не нужно подавать новые декларации.

Однако есть и исключения. Они касаются около 400-500 тыс. домохозяйств, владельцам которых необходимо подтвердить факт регистрации места жительства.

Источник: Минсоцполитики

Фото: Dreamstime

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