Смена владельца помогла — сеть АЗС Glusco возобновила работу

Сеть АЗС Glusco возобновила работу с новым владельцем, которым стала Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar.

Об этом OilPoint на условиях анонимности сообщил один из топ-менеджеров сети.

— Это технический запуск, проверка настройки систем. Надеемся, что в ближайшие дни новый собственник запустит полноценную работу сети, — сообщил он.

Отметим, что на станциях и стелах логотип и надпись Glusco закрыты черной пленкой.

Ранее OilPoint писал, что сеть АЗС Glusco Нисана Моисеева покупает Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar. Владелец фактически уже поменялся, но стороны ожидают финального решения АМКУ относительно концентрации.

Ранее OilPoint сообщал, что компания из группы азербайджанской госкомпании Socar стала экспортным оператором нефтепродуктов Роснефти в Украине, заменив на рынке швейцарскую Proton Energy Group, которая до апреля текущего года распространяла российский ресурс в Украине через сеть АЗС Glusco.

Напомним, что Proton Energy Group S.A. прекратил поставки нефтепродуктов в Украину с 1 апреля 2021 года. В компании заявили, что причиной стало давление со стороны украинской власти, в частности, обыски на АЗС сети Glusco и арест дизельного топлива в трубопроводе Прикарпатзападтранс.