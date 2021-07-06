На Каннском фестивале покажут фильм Сергея Лозницы о Бабьем Яре

Всемирная премьера документального фильма Бабий Яр. Контекст режиссера Сергея Лозницы состоится на Каннском фестивале, который стартует сегодня и продлится до 17 июля.

Картина будет представлена в программе Специальный показ (Séance Speciale).

Документальный фильм Бабий Яр. Контекст произведен нидерландской компанией ATOMS & VOID по заказу Мемориального центра Холокоста Бабий Яр (Украина).

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Лента основана на архивных материалах и рассказывает о событиях, которые привели к убийству 33 771 еврея в оккупированном нацистами Киеве 29–30 сентября 1941 года, а также о последствиях этой трагедии.

В фильме использованы материалы из Красногорского архива (РГАКФД), Бундесархива и немецких региональных архивов, архива им. Пшеничного, а также из частных собраний.

— Некоторые материалы сохранились очень хорошо, а некоторые были в плохом состоянии. Реставрация изображений продолжалась несколько месяцев. Нам удалось найти документы, с которыми не были знакомы даже специалисты-историки. Например, мы смогли собрать полностью выступление Дины Проничевой на Киевском процессе. Дело в том, что в киевском архиве Пшеничного хранилась только часть этого материала, а в российском Красногорском архиве мы нашли весь снятый материал свидетельства Проничевой, в том числе кадры, не вошедшие в выпущенный в 1946 году в СССР киножурнал, – рассказал Сергей Лозница.

Бабий Яр. Контекст – седьмой фильм Сергея Лозницы, приглашенный в официальную программу Каннского фестиваля.

Игровые фильмы Лозницы Счастье мое (2010), В тумане (2012) и Кроткая (2017) участвовали в главном конкурсе фестиваля.

Фильму Донбасс (2018) был присужден приз за лучшую режиссуру программы Особый взгляд, а документальные фильмы Майдан (2014) и Отражение (2014) были представлены в программе Специальный показ.

В Украине фильм Бабий Яр. Контекст Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр представит осенью этого года в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

— Бабий Яр – это место боли и памяти, место, где история буквально впитана в землю. Десятки тысяч людей были убиты здесь. О многих из них мы не знаем ничего. Они исчезли, был уничтожен целый мир. И наша задача – вернуть память о них, создать здесь такое пространство, которое сделает историю Бабьего Яра близкой, важной и актуальной для любого, кто живет в этом городе, кто приезжает сюда, вообще для всего мира, – отметил художественный руководитель Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Илья Хржановский.

Кинофестиваль в Каннах – самое важное событие в календаре мировой киноиндустрии. Обычно фестиваль проводится в мае, но в этом году из-за пандемии фестиваль перенесен на июль.

Бабий Яр и Сергей Лозница представят совместный проект

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр и украинский режиссер Сергей Лозница представляют документальный проект Бабий Яр. Контекст, который станет частью экспозиции будущего музея, посвященного трагедии Бабьего Яра.

Проект будет состоять из 20-25 эпизодов, смонтированных из архивных материалов, снятых в период с 1941-го – начиная с вторжения нацистов на территорию СССР – по 1966 год, когда был организован первый архитектурный конкурс на проект мемориала в Бабьем Яру.