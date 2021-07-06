Укрзализныця внесла изменения в курсирование поезда Черновцы — Чернигов № 117/118. Он теперь будет курсировать по маршруту ежедневно.

Ранее поезд курсировал раз в два дня.

— Ночной скорый поезд Буковина № 117/118 с сообщением Черновцы — Чернигов — Черновцы с 7 июля возобновляет ежедневное курсирование вместо курсирования через день, — сообщили в пресс-службе УЗ.

Поезд будет отправляться из Черновцов в 19.46 и прибывать в Чернигов в 11.22.

Обратно из Чернигова поезд будет отправляться из 8 июля в 16.50, а в Черновцы прибывать в 7.57.

Билеты уже можно купить на сайте УЗ или в железнодорожной кассе.

Напомним, с 1 июля 2021 года Украина возобновила железнодорожное сообщение со Словакией.

Поезда будут курсировать ежедневно и прибывать в город Кошице. Также вскоре возможно возобновление курсирования скоростных поездов в польский Перемышль.