В Одессе компания с детьми устроила пикник на Вечном огне

Взяли детей, пиво и пошли жарить еду на Вечном огне – компания молодых людей вечером 5 июля устроила пикник возле стелы Неизвестному матросу в парке Шевченко в Одессе.

– Вот такой вариант вечернего пикника придумала себе вчера одна компания. Взяли детей, пиво, вкусненькое и пошли жарить в парк Шевченко на Вечном огне, – рассказали в департаменте муниципальной безопасности Одесского горсовета.

Помешали дальнейшему проведению импровизированной “вечеринки” операторы коммунального учреждения Центр интегрированной системы видеонаблюдения и видеоаналитики.

На место прибыли сотрудники Муниципальной варты и попросили нарушителей общественного порядка найти другое место для развлечений.

Неизвестно, грозит им хоть какое-то наказание за надругательство над мемориалом.

Фото: Думская, odessatourism.org