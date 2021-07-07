Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает жителей Украины о возможных опасных метеорологических явлениях.

В частности, днем ​​7 июня в южных и восточных регионах Украины ожидаются грозы. В то же время в отдельных районах выпадет град и воздушные шквалы около 15-20 м/с.

По этой причине Укргидрометцентр прогнозирует 1 уровень опасности погодных условий (желтый).

7-8 июля ожидается повышение уровней воды в реках Луганской, Донецкой и Запорожской областей на 0,3 — 0,5 м, возможен выход воды на поймы рек Деркул, Мокрая Волноваха, Кальчик, Малый Кальчик (желтый уровень опасности).

Погода 7 июля в Украине ожидается преимущественно солнечная, однако из-за смены метеорологических явлений может пойти дождь с грозой в восточных и южных областях страны.

Преимущественно температура воздуха будет держаться на показателе от +26 до +30. Несмотря на дождь и грозу, в восточных и южных регионах Украины будет тепло.

Однако синоптики все же советуют взять с собой зонтик, чтобы не намокнуть под дождем. Это поможет избежать переохлаждения в случае, если во время осадков вы будете находиться на улице.