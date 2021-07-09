Авансовый платеж за отопление в Киеве: как будет работать и выгодно ли это

В июле в почтовых ящиках киевлян появятся новые платежки за отопление. Они немного другие, чем были раньше.

В платежках есть новая графа — рекомендуемый авансовый платеж. Это значит, что горожанам советуют платить за тепло, которое их будет греть зимой, уже сейчас. Если, к примеру, ваша квартира имеет 44 кв. м, то рекомендуемый авансовый платеж составит ориентировочно 450 грн.

Он рассчитывается исходя из отапливаемой площади каждой конкретной квартиры. Условно говоря, 10 грн за квадратный метр.

Сумму, которую заплатит потребитель, автоматически учтут в тот период, когда услуга будет предоставляться. Ожидается, что это уменьшит финансовую нагрузку на домохозяйства уже в отопительный сезон.

Поэтому коммунальщики советуют рассчитываться за тепло частями летом и осенью, чтобы зимой суммы в платежках не шокировали. Сколько кому нужно платить авансом, четко напишут в квитанции. Но чем больше площадь, тем больше будет сумма.

Кроме того, авансовый платеж придумали, чтобы люди зимой не влезали в долги. Ведь на сегодня жители столицы задолжали Киевтеплоэнерго более 3,5 млрд грн за тепло и горячую воду.

Некоторые из киевлян к авансовому платежу относится положительно, объясняя это тем, что удобнее платить за тепло постепенно в течение весны-осени. Но все же обращают внимание на то, что действительно сэкономить поможет не это нововведение, а утепление домов.