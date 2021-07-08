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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Возле Авдеевки ранили украинского военного

Військовий

Боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных шесть раз за прошедшие сутки. В результате один боец получил ранения.

По данным штаба ООС, военнослужащий получил осколочные ранения. После оказания необходимой медицинской помощи украинского защитника транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого — удовлетворительное.

Оккупанты вели огонь вблизи нескольких населенных пунктов. Среди них Пески, Старогнатовка, Золотое-4, Причепиловка и Луганское.

Возле Песков российские наемники обстреляли украинские позиции из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия, а вблизи Старогнатовки применили минометы 82-го калибра.

В то же время возле Золотого-4 боевики открывали огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а вблизи Причепиловки — из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Огонь не обошел местность вблизи Луганского — здесь оккупанты обстреляли позиции украинских защитников. В штате ООС отметили, что на утро 8 июля со стороны оккупантов зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

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Состояние здоровья - тяжелое: на Донбассе ранили украинского военного

Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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