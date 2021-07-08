Погода на 9 июля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

9 июля ни в одном регионе Украины не удастся спрятаться от жары и солнца.

На западе жара снова бьет рекорды: самая высокая температура ожидается в Закарпатской области, там столбик термометра покажет от +31 до +33 градусов тепла.

В остальных областях температура будет колебаться от +27 до +32, без осадков.

В центре и на севере синоптики прогнозируют жаркий день без осадков, а солнце лишь изредка будет прятаться за облака.

Температура днем ​​составит от +30 до +32, а ночью опустится до +16 — +18.

На юге страны термометр будет показывать на несколько градусов меньше, днем ожидается от +29 до +31, а ночью температура опустится до +17 — +19, без осадков.

На востоке день также будет жарким и сухим. Днем синоптики прогнозируют от +29 до +32, а ночью от +13 до +15, осадков не ожидается.

Погода на выходные

Пятница — самое время подумать о планах на выходные, так как 10 и 11 июля погода будет совершенно разной и может испортить ваш день.

Чтобы не попасть под дождь во время прогулки, но и не просидеть дома в солнечную погоду, смотрите прогноз погоды на выходные 10 и 11 июля от Фактов ICTV.