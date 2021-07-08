Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) больше не будет устанавливать тарифы на отопление в Украине.

Она передала эти полномочия с государственного на местный уровень. Соответствующее решение приняли в рамках процесса децентрализации. Поэтому отныне местные власти заниматься установлением тарифов на тепло для 28 предприятий по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии.

Но регулятор продолжит предоставлять им методологическую помощь по вопросам государственного регулирования и обеспечивать их нормативно-правовую деятельность.

Накануне в Нацкомиссии объяснили, что, согласно принятому постановлению, местным властям подчиняться все тепловые предприятия, кроме ТЭЦ, теплоэлектроцентралей и атомных электростанций.

Регулятор уверяет, что кардинально на тарифы это не повлияет, поскольку определяющим фактором является цена на топливо. Это даже пойдет на пользу потребителям.

Источник: НКРЄКУ