Цены на электроэнергию для украинцев могут вырасти уже с 1 августа. Именно до этого времени планируют запустить новую модель специальных обязательств (ПСО) на рынке.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он рассчитывает, что принять модель удастся примерно через 10 дней. Кроме того, министр подтвердил намерение ввести дифференцированные тарифы для населения, которые будут зависеть от объема потребления.

— Мы не отказываемся от той базовой модели, о которой говорили ранее. Настаиваем на дифференцированном подходе: для уязвимых потребителей будет одна цена, для условно богатых, которые потребляют больше, другая, — отметил Галущенко.

До 31 июля действует единый тариф на электроэнергию для населения, который составляет 1,68 грн/кВт-час. Но накануне Герман Галущенко заявил о планах рассчитывать цену в зависимости от объемов потребления.

Поэтому он не исключает, что в будущем потребителей будут разделять на четыре категории по количеству полученных киловатт.