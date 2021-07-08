Субсидии по коммунальным услугам за май и июнь этого года должны выплатить в ближайшее время. На это уже выделили 1,1 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины.

— В банковские учреждения направляются средства в сумме 1,1 млрд грн для выплаты льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива и сжиженного газа, — сообщили в ведомстве.

Сроки получения субсидий будут отличаться в зависимости от того, получаете вы их на банковскую карту или же через Укрпочту.

— До конца текущей недели средства будут перечислены на счета получателей в банковских учреждениях и Укрпочте. Получателям субсидий, которые получают средства через почту, выплата будет произведена до конца текущего месяца“, — отметили в министерстве.

Напомним, с мая 2021 года субсидии автоматически перечисляются для около 2,5 млн хозяйств. Это означает, что им не нужно подавать новые декларации. Кому необходимо обновить заявления на получение помощи — читайте в материале Фактов ICTV.