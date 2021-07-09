В Черногории задержали автобус с украинскими туристами: в МИД назвали причину

8 июля на границе Черногории с Албанией пограничники задержали туристический автобус с 34 гражданами Украины. Спикер МИД Олег Николенко сказал, что это произошло из-за подозрения одного из водителей в перевозке фальшивых денег.

— Посольство Украины оперативно обратилось к руководству пограничной службы Черногории об освобождении украинцев. Дипломаты также помогли организовать альтернативную логистику. Вскоре 32 украинские туристы продолжили маршрут в Албанию на другом автобусе, — подчеркнул дипломат.

По его словам, водитель и его напарник задержаны, местная полиция проводит расследование.

Николенко отметил, что консулы оказывают задержанным необходимую помощь.

А туристы поехали на отдых в Албанию, которая, кстати, месяц назад отменила все карантинные ограничения для иностранных туристов на летний период. То есть для посещения страны пока не нужен ПЦР-тест на коронавирус, тест на антитела или паспорт вакцинации. Также отменена обязательная 14-дневная самоизоляция после приезда.