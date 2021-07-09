У политзаключенного Газиева случился микроинсульт в российском СИЗО

Микроинсульт вызвал паралич лица у политзаключенного, крымского татарина Сервета Газиева, который незаконно содержится в СИЗО в Ростовской области России.

Об этом украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой сообщил его адвокат.

По его словам, врач скорой, которого вызвали в следственный изолятор, это отрицает и сказал, что тот вполне здоров и не нуждается в помощи.

Администрация СИЗО и раньше игнорировала жалобы Газиева на обострение хронических заболеваний и отказывала в проведении квалифицированного врачебного осмотра.

Денисова расценивает такие действия в отношении политзаключенного как пытки и бесчеловечное обращение.

— Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием безотлагательно восстановить нарушенные права Сервета Газиева, в частности обеспечить ему необходимую медицинскую помощь, госпитализировать в стационар медучреждения, где провести медицинское обследование и дальнейшее лечение, а также содействовать в избрании иной меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, из-за критического состояния здоровья гражданина Украины, — написала омбудсмет в соцсети.

Она также обратилась к генпрокурору РФ Игорю Краснову с требованием дать правовую оценку действиям администрации ростовского СИЗО и наказать виновных.

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Фото: Людмила Денісова