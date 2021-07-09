10 и 11 июля в Юнаковском сельском совете Сумской области будут днями траура по погибшему в зоне ООС сержанту Евгению Курасову.

Распоряжение подписала сельский голова Елена Сима.

В эти дни в населенном пункте будут приспущены государственные флаги на зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций. Кроме того, отменят развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.

Прощание с военным состоится 11 июля в 12.00 в селе Локня Басовского старостинского округа Юнаковского сельского совета.

24-летний украинский защитник получил огневое ранение, несовместимое с жизнью, 8 июля.

В воинской части служил с октября 2019 года. Был заместителем командира боевой машины-наводчиком-оператором воинской части А-4532.

– Женя был веселым и жизнерадостным, любил спорт. По случаю приходил в школу, встречался с учениками и учителями, рассказывал о боевых буднях, строил планы на будущее, – с грустью вспоминают выпускника в Басовской школе.

Искренние соболезнования выражают родителям, брату, сестре, жене и маленькой дочке.

Военный погиб во время вражеского обстрела вблизи Водяного 8 июля. В этот день еще один боец получил пулевое ранение, сейчас состояние его здоровья удовлетворительное.

Источник: Басовское ЗОСО І-ІІІ ст. Юнаковского сельского совета Сумского района, Юнаковская община Сумского района Сумской области

Фото: Басовское ЗОСО І-ІІІ ст. Юнаковского сельского совета Сумского района