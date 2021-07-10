Количество внутренних авиарейсов в июне 2021 года было лишь на 2% меньше, чем за такой же период 2019 года, когда еще не было пандемии коронавируса.

Международные авиасообщения пока отстают в десять раз – количество рейсов за предыдущий месяц было меньше на 20%, чем два года назад.

– Прежде всего, на положительную динамику восстановления внутренних авиасообщений влияет период летней навигации. Сейчас есть большой спрос на перелеты в курортные города Украины –Одессу, Херсон и Запорожье (потому что оттуда легко добраться до побережья Азовского моря), – говорит в комментарии Фактам ICTV руководитель Украэроруха Андрей Ярмак.

Не менее популярными являются рейсы в Западную Украину, в частности Львов и Ивано-Франковск. Оттуда всего за час можно добраться до украинских Карпат.

Сдерживают восстановление спроса на международные авиаперевозки карантинные ограничения со стороны европейских стран.

Однако ситуация может измениться к лучшему уже в ближайшие месяцы, ведь с июля Германия и Австрия разрешили пересекать границу украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против Covid-19.

– Возможно, в августе-сентябре мы сможем вернуться к тем показателям, которые были в 2019 году до кризисного времени, – высказывает предположение руководитель Украэроруха.

Фото: Украэрорух