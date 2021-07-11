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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На пляжах Азовского моря нашествие божьих коровок

На пляжах Азовского моря нашествие божьих коровок

На пляжах Азовского моря туристы увидели необычное явление — всю местность буквально заполонили божьи коровки. По мнению ученых, такое могло произойти из-за климатических изменений, которые поспособствовали массовому размножению красных жучков.

На своих страницах в социальной сети Facebook туристы поделились видео, в котором рассказали, что все отдыхающие шокированы от такого количества насекомых.

Учитывая, что в этих местах путешественников постоянно беспокоят комары и медузы, отдых перестает быть комфортным.

В настоящее время не только Украина страдает от нашествия божьих коровок. В Анапе насекомые массово слетаются на шезлонги и зонты от солнца, которыми пользуются туристы.

По мнению садоводов, не стоит избавляться от этих красных жучков, поскольку божьи коровки приносят несомненную пользу. По меньшей мере они поедают тли, которые являются опасными вредителями сельскохозяйственных культур.

Иная ситуация наблюдается с туристами. Божьи коровки не очень назойливы, однако ощутимо кусаются. Однако по прогнозам энтомологов, популяция должна уменьшиться через две недели.

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Фото: Pexels

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