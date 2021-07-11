Жара и грозы по всей стране: погода на 12 июля (КАРТА)

В понедельник, 12 июля, на большей части территории Украины ожидаются жаркая погода и грозы. Лишь в Западных областях осадки не прогнозируются.

Подробнее о прогнозе погоды в Украине на 12 июля читайте в материале Фактов ICTV.

На Западе страны будет переменная облачность. Температура днем составит от +31 до +33, а ночью синоптики прогнозируют от +15 до +19.

На всей остальной территории страны ожидаются грозы.

В частности, на Севере воздух днем прогреется до отметки в 32 градуса по Цельсию, а ночью похолодает до +17.

В Восточных областях столбики термометров днем будут показывать от +30 до +33, а ночью ожидается от +19 до +21.

В Центре страны также ожидаются грозы, однако тучи не спасут жителей региона от жары. Днем воздух прогреется до отметок от +31 до +33, а ночью, как и на остальной территории страны, похолодает до +19 градусов.

Прохладнее всего 12 июля будет на Юге – там, как и на остальной территории страны, синоптики прогнозируют дожди с грозами. Днем ожидается от +28 до +33, а ночью – от +20 до +22.

В Киеве, как и почти по всей Украине, прогнозируются грозы и жаркая погода. Днем температура воздуха поднимется до +33, а ночью возможно легкое похолодание до +19.

Погода на июль

Вторая половина июля 2021 года традиционно будет очень жаркой, в отдельные дни ожидается аномально высокая температура, рассказала климатолог Вера Балабух.

По ее прогнозам, период аномальной жары будет длительный и непрерывный, с достаточно высокими температурами ночью.

Климатолог уверена, что подобная тенденция сохранится, что свидетельствует о существенных изменениях термического режима.