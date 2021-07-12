Большинство украинцев не доверяют политическим партиям — исследование

Более 70% украинцев не доверяют политическим партиям. Такие выводы сделали социологи на основе соцопроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии с 1 по 7 июня 2021 года.

Согласно данным исследования, 19,5% респондентов доверяют политическим партиям, но большинство (3/4) нет.

Молодежь и респонденты старшего возраста чаще доверяют политическим партиям (23,5%). Респонденты среднего возраста меньше склонны доверять партиям (до 16%).

Симпатии к партиям украинцев

Около трети избирателей чаще доверяют политическим партиям Слуга народа и Батькивщына.

Основными причинами недоверия к политическим силам украинцы признали невыполнение предвыборных обещаний (56%), коррумпированность партий (41%) и зависимость от олигархов (31%).

Молодые респонденты чаще говорят о проблемах коррупции в партийной жизни и зависимости от олигархов.

По мнению респондентов, в Украине политическим партиям больше всего не хватает умения и желания защищать интересы простых людей. Такого мнения придерживаются 43% респондентов.

Умение решать конкретные проблемы, волнующие простых граждан, не присуще партиям по мнению 34% граждан.

Также политикам не хватает независимости от олигархов (30%) и прозрачности и подотчетности перед обществом (24,5%).

Только 8% респондентов считают, что партии недостаточно финансируют.

До 19% Украинские готовы присоединиться к политическим партиям: всего таких среди избирателей Батькивщыні и Евросолидарности.

Лишь треть опрошенных считают, что в Украине есть политическая сила, которая представляет их интересы.

Почти 68% граждан считают, что в Украине есть политическая сила, которая отстаивает их интересы.

Среди избирателей Евросолидарности таких 54%, Батькивщына — 48,5%, среди избирателей Слуги народа — 37,5%.

По данным опроса, 41% опрошенных считает, что политическую рекламу нужно запретить полностью, 27% респондентов полагают, что следует разрешить ее только во время выборов.

Еще 12,5% считают, что политическую рекламу можно позволить между выборами, а 14% говорят о том, что ее нужно разрешить.

Социологи провели 2003 интервью. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и с дизайн-эффектом 1.1) не превышает 2,4%.

Источник: КМИС