Погода на неделю в Украине с 12 июля 2021 по 16 июля 2021

В Украине продолжается изнурительная жара. 12 июля в некоторых регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди, которые не принесут похолодание.

Так, 12 июля в западных областях температура воздуха составит от +29 до +32. Осадки ожидаются только на Закарпатье, в остальных областях — сухо.

Ночью температура опустится до +15 — +18.

В центре и на севере днем ​​дожди, температура воздуха от +29 до +33.

Ночью будет от +18 до +21, без осадков.

На юге также могут пойти дожди, температура составит от +29 до +32, а ночью будет сухо.

В восточных регионах осадков не прогнозируют. Температура воздуха будет самой жаркой, от +31 до +33.

Во вторник, 13 июля, ситуация на западе кардинально изменится. Дожди придут во все регионы, а на Закарпатье, в Ивано-Франковской и в Черновицкой областях будет сухо.

Температура воздуха будет колебаться от +31 до +33, а ночью опустится до +17 — +19.

В центре и на севере дожди также затронут несколько областей, но от жары это не избавит. Синоптики прогнозируют от +27 до +33, а ночью — от +17 до +20.

На юге осадки ожидаются днем ​​температура воздуха составит от +27 до +33 днем ​​и от +17 до +20 ночью.

На востоке снова жарче всего и никаких осадков. Воздух прогреется от +31 до +33 днем ​​и остынет до + 16-18 ночью.

В среду, 14 июля погода на всей территории Украины выровняется и будет примерно одинаковой.

Осадков не ожидается ни днем ни ночью, а температура будет колебаться от +31 до +33.

Ночью столбик термометра опустится до +17 — +20.

15 июля жара будет бить все рекорды. Самая высокая температура будет на востоке — от +34 до +37, без осадков.

А самая низкая — на западе, от +30 до +34, в некоторых областях кратковременные дожди.

На остальной территории сухо и безоблачно, температура воздуха от +33 до +37.

Пятница, 16 июля завершит неделю жарой.

Дождливо только в некоторых областях на западе, там температура воздуха составит от +27 до +33, ночью без осадков.

На остальной территории значительно жарче. Температура воздуха от +31 до +37, никаких осадков и облаков.

Ночью столбик опустится до +18 — +22.

Украинский синоптик Наталья Диденко уверяет, что жара в Украине начнет спадать только с 19 — 20 июля.