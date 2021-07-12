1,5 млн взрослых украинцев стали жертвами домашнего насилия. Об этом стало известно по результатам социологического исследования по поводу насилия Украинского института будущего.

Согласно результатам опроса, главной причиной жестокого обращения украинцы назвали злоупотребление алкогольными напитками. На втором месте — наркотики, а на третьем — проблемы с финансами.

Большая часть граждан Украины (62%) считает насилие серьезной и распространенной проблемой, и лишь 5% назвали жестокое обращение преувеличенным и редким явлением.

Около 40% респондентов заявили, что их друзья, родственники или знакомые сталкивались с насилием, 60% опрошенных о таких случаях неизвестно.

36% вызвали полицию, чтобы прекратить домашнее насилие, при этом почти половина (48%) не обращались в полицию.

Среди тех, кто заручились поддержкой полиции, 34% ответили, что после этого насилие продолжилось. Лишь 22% заявили, что после беседы с правоохранителями насилие прекратилось. 16% украинцев обратились в полицию, но обидчика не привлекли к ответственности.

В исследовании принимали участие 2,4 тыс. респондентов от 18 лет из разных регионов Украины. Опрос проводился с 18 по 28 июня методом face to face, погрешность не превышает 2%.

Источник: Украинский институт будущего