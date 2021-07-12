На выходных 10-11 июля в Чернигов массово съезжались люди, чтобы сделать прививку вакциной от Pfizer-BioNTech — Comirnaty.

Ведь именно в Чернигове открылись два центра вакцинации в крупнейших ТРЦ, где каждый желающий может свободно получить прививку Pfizer.

До этого вакцинироваться Comirnaty могли только определенные категории граждан, а теперь в Чернигов едут люди из разных городов.

— Все хорошо, люди очень довольны, что есть вакцина Pfizer. Приезжают из других городов. Киев, Славутич — то, что я видела, — рассказывает врач Виктория Гредякова.

Организаторы рассказывают, что наличие вакцины от Pfizer вызвало настоящий ажиотаж, в очередях ждут по 200-250 человек.

В минуту успевают провакцинировать два человека, сначала подписывается согласие, данные вносят в электронную систему, затем вакцинируют и наблюдают за состоянием провакцинированного в течение 20-30 мин.

За выходные медики не зарегистрировали побочных эффектов, в течение субботы вакциной Comirnaty привили более 1 тыс. человек, а желающих на китайский CoronaVac нашлось в шесть раз меньше.

Люди говорят, что доверяют этому препарату, так как Pfizer — всемирно известная вакцина, к тому же зарегистрирована во всех странах ЕС.

Подробнее об особенностях и эффективность вакцину Pfizer и BioNTech, читайте в материале Фактов ICTV.