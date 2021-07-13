В Ивано-Франковске запретили купаться на одном из участков реки Быстрица Солотвинская. За нарушение правила будут наказывать штрафом в размере 50 тыс. грн.

Мэр города Руслан Марцинкив принял такое решение из-за смертельных случаев, произошедших недавно.

По его словам, в Ивано-Франковске примерно на одном и том же месте за несколько дней утонули три человека.

— С завтрашнего дня на реке Быстрица под пешеходным мостом будут дежурить аварийно-спасательная служба МАРС (установлена соответствующая палатка), инспекторы Муниципальной инспекции Добродий, а также наряд Нацгвардии, — отметил мэр.

Кроме того, Марцинкив добавил, что разместят таблички Купаться строго запрещено. Штраф за нарушение правила составит 50 тыс. грн.

Также мэр отметил, если позволят погодные условия, то на участке Быстрицы будут менять русло реки.

В то же время он обратился к жителям города и попросил беречь себя и своих близких.

Источник: Руслан Марцинкив