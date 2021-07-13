У Києві ніч 12 липня виявилася найтеплішою в історії спостережень. Попередній рекорд зафіксували в 1922 році.

Про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

— За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч проти понеділка в Києві виявилася найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +22 градусів. Попереднє рекордне значення +21,4 градуса з 1922 року перевищено на 0,6 градуса, — повідомили в обсерваторії.

В обсерваторії також зазначили, що всього з початку року в Києві зафіксовано 21 температурний рекорд.

Нагадаємо, погода в Україні в кінці липня вразить спекою і затяжними зливами. Температура повітря підніметься місцями до +40 градусів, розповів раніше народний синоптик Леонід Горбань.

Джерело: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського