12 июля состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине.

Руководители двух стран обсудили ряд важных тем, в частности российский газопровод Северный поток-2 и его опасность.

Факты ICTV узнали, что пишут о встрече Зеленского и Меркель немецкие СМИ.

Встреча Зеленского и Меркель — обзор немецких СМИ

Издание Faz.net пишет, что российский газопровод Северный поток-2 является проблемой, обостряющей отношения Германии с Украиной и США. Поэтому канцлер Ангела Меркель должна найти способ, как решить это.

Как отмечают журналисты, Меркель неоднократно защищала строительство, заявляя, что это просто экономический проект. В то же время Зеленский и Байден придерживаются противоположного мнения.

— Федеральное правительство полагается на идею открыть Северный поток-2 с условием, что новый трубопровод может быть подключен к сети только в том случае, если РФ продлит транзитное соглашение с Украиной. Срок его действия истекает в конце 2024 года, после чего Киеву грозят огромные потери в транзитных сборах.

По данным издания, официальный представитель правительства Штеффен Зайберт недавно указал, что действующее соглашение позволяет продлить его до 2034 года. Однако вряд ли Россия согласится на это.

— Путин заявил, что он может предусматривать продление только в том случае, если Киев проявит добрую волю и не будет использовать будущие доходы для защиты.

В то же время веб-ресурс Zeit.net пишет, что на встрече Зеленский назвал Северный поток-2 большой угрозой для Украины, а Меркель заявила, что серьезно относится к таким опасениям.

— По словам Меркель, правительство Германии продолжит кампанию за энергетическую безопасность Украины даже после завершения строительства спорного газопровода Северный поток-2.

По данным издания, соглашение о транзите газа, согласованное совместно с ЕС, гарантирует Украине право оставаться страной транзита европейского импорта природного газа до 2024 года.

Источник: Faz.net, Zeit.net