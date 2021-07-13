Президент поставил точку в конфликтах вокруг Бабьего Яра

Превратить Бабий Яр из места забвения в место памяти. Необходимость этого отметил президент Украины Владимир Зеленский, открывая Всеукраинский форум Украина 30. Гуманитарная политика.

— Бабий Яр – это страшный символ Холокоста на украинской земле. Мы не можем избавиться от него, но можем победить его достойным чествованием памяти всех жертв, погибших. Наш долг – сделать Бабий Яр местом памяти, а не местом забвения, — отметил Владимир Зеленский.

Зеленский добавил, что здесь не должно быть тира или любого спортивного или фитнес-комплекса.

— Мы как государство хотим сделать это место достойным памяти жертв. Мы уже готовы представить текущие результаты. Это должно поставить точку во всех конфликтах в этом проекте, — говорит Зеленский.

Разрушать работу очень легко. Что-то построить и оставить следующим поколениям сложно, добавляет президент. К сожалению, так бывает, что этот процесс проходит через исторические испытания.

Владимир Зеленский напомнил, что ранее подписал указ о мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника Бабий Яр.

По его словам, в контексте подготовки к 80-й годовщине уже осуществляется развитие территории Бабьего Яра, созданы концептуально новые объекты, благодаря которым каждый желающий может прикоснуться к этой трагической истории.

Художественный руководитель Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Илья Хржановский акцентировал внимание на комплексной мемориализации трагедии Бабьего Яра, которая произошла 80 лет назад.

— Невозможно делать просто стандартный музей, нужно делать место, где люди смогут встретиться и соединиться с историей. Проект должен быть доступным и интересным для разных слоев населения. С участием лучших художников, архитекторов, украинских и международных, с участием ученых мы создадим такое место, – отметил Илья Хржановский.

Художница-концептуалистка Марина Абрамович в рамках форума представила один из объектов, который к 80-й годовщине появится в Бабьем Яре и автором которого она выступила – Хрустальная стена плача.

— Холокост изменил историю человечества навсегда. Все мы эмоционально потрясены этой трагедией. Когда я осознавала свой вклад в проект, связанный с темой Бабьего Яра, для меня были важны три вещи. Во-первых, объект не должен быть только скульптурой. Во-вторых, он должен быть интерактивным. В-третьих, объект не может быть лишь отражением прошлого, а должен нести послание в будущее, – подчеркнула она.

По словам Марины, этот мемориальный объект будет одним из крупнейших построенных в Европе в течение последнего десятилетия. Его длина будет достигать 40 м, а высота – 3 м.

Стена будет состоять из 75 кварцевых блоков, одновременно ее смогут посетить 25 человек. Кристаллы кварца содержат в себе антрацит – самый распространенный вид угля в Украине. Марина Абрамович также отметила, что важным является участие общественности в открытии этого объекта.

— Хрустальная стена плача – произведение искусства, которое будет жить, когда его будут посещать каждый день, — говорит Марина.

Во время форума был также представлен и Курган памяти, который станет первым музейным пространством на территории Бабьего Яра.

Спроектированный архитектурной компанией SUB, он воспроизводит историю трагедии Бабьего Яра с помощью технологий 3D-моделирования, разработанных Центром пространственных технологий.

Обсуждение темы Холокоста на ключевой площадке страны является очень важным, отметил генеральный директор Мемориального центра Холокоста Бабий Яр Макс Яковер. За это он поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского.

— Создание здесь мемориала является важной задачей для Украины. И не простой, ведь после нацистов, которые пытались скрыть следы своих преступлений, советская власть делала все, чтобы стереть память об этой трагедии, – отметил он.

Макс добавил, что на костях возводились многоэтажки, танцевальные площадки, ледовые стадионы, тир, в котором и сейчас звучат выстрелы. Бабий Яр превратился из места памяти в место отдыха. Однако это самая большая могила в стране.

— История жестко должна была нас научить уважать память. Но мы только учимся это делать. Эту память мы хотим возродить, увековечить в поколениях. Помнить не то же, что вспоминать. Когда ты помнишь, ты не повторяешь ошибок, — отмечает Макс.

Макс дополнил, наша главная задача – превратить Бабий Яр из места забвения в место памяти. Это должен быть инновационный музейный комплекс, который будет в общество нести новые смыслы. Для этого они привлекли к его созданию лучших украинских и мировых специалистов.

Уже к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра, добавил Макс Яковер, будет открыта первая очередь мемориального комплекса, в которую войдут существующие проекты: символическая синагога Место для размышлений; аудиоинсталяция на Дороге Скорби; аудиовизуальная инсталляция Зеркальное поле; инсталляция, посвященная памяти жертв Куреневской трагедии; серия инсталляций Взгляд в прошлое; аудиоспектакль о первом дне массовых расстрелов и т.д.

А также новые: Хрустальная стена плача и Курган памяти. В этом году появится первое музейное пространство, которое будет рассказывать о массовых расстрелах.

Как известно, Всеукраинский форум Украина 30. Гуманитарная политика начался во вторник, 13 июля, и продлится два дня. Первый день форума посвящен обсуждению трагедии в Бабьем Яре и Голодомору.

Также будет обсуждаться тема национальных общин Украины.

Всеукраинский форум Украина 30 создан с целью актуализации критически важных для украинского общества вопросов.

Он является дискуссионной площадкой, на которой представители власти всех уровней, экспертной среды, гражданского общества и международного сообщества поднимают ряд проблем, требующих взвешенных решений.