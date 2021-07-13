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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Сухо и жара до +36: прогноз погоды в Украине на 14 июля (КАРТА)

прогноз погоди_погода

Погода в Украине в среду, 14 июля, будет сухой и жаркой. Только днем ​​ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет превышать отметку +30 во всех областях.

14 июля синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. В частности, в Винницкой, Житомирской и Черниговской областях.

Ветер будет юго-восточным, его скорость будет достигать от 3 до 8 м/с днем ​​и ночью.

погода в україні

На Востоке синоптики прогнозируют жаркий день. Днем столбики термометров поднимутся до +35, а ночью опустятся до +20.

В западных областях будет без осадков, но солнце спрячется за облаками. Температура будет колебаться в пределах  +32 ..+34 днем ​​и +16…+19 ночью.

На Севере также ожидается переменная облачность, однако без непогоды. Температура воздуха от +31 до +33 днем ​​и от +16 до +18 ночью.

Южные области также охватит сухая жаркая погода. Температура будет колебаться +28…+34 днем ​​и +18…+21 ночью.

В Киеве 14 июля прогнозируется переменную облачность, без осадков. Дневная температура составит от +32 до +34, ночная — от +18 до +20.

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