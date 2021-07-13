В Николаеве суд отменил статус русского языка как регионального

В Николаеве суд отменил решение городского совета о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Об этом заявил Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

Он добавил, что это стало возможным после повторного обращения к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

Отмененное решение Николаевского горсовета Тарас Кремень назвал антиконституционным.

— К большому сожалению, часть избранников на недавнем пленарном заседании Николаевского городского совета в очередной раз так и не нашла смелости его отменить, несмотря на то, что вопрос неоднократно выносился на голосование, — уточнил он.

Согласно официальным данным, решения о региональных языках продолжают действовать в Днепропетровской и Луганской областях, а также в отдельных общинах Одесской и Закарпатской областей.

Источник: Уполномоченный по защите государственного языка

Фото: Николаевский городской совет