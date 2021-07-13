Зеленский пообещал достроить Мемориал жертв Голодомора до 90-й годовщины геноцида

До 90-й годовщины Голодомора 1932-1933 годов, которая выпадает на ноябрь 2023-го, в Киеве достроят вторую очередь Национального музея Мемориал жертв голодомора.

В этом заверил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме Украина 30, обратив внимание на то, что сохранение исторической памяти является важной составляющей гуманитарной политики Украины.

— Можем ли мы как нация считать, что эту обязанность мы выполняем до конца, если долгие годы в стране никак достроят Мемориал жертв голодомора? Я думаю, что нет. Именно поэтому до 90-й годовщины Голодомора-геноцида вторая очередь Национального музея Мемориал жертв голодомора будет достроена и появится на склонах Днепра в Киеве в полном объеме, — сказал глава государства.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что мы ответственны за передачу этой памяти будущим поколениям и за донесение миру правдивой информации о Голодоморе.

До 90-х роковин Голодомору-геноциду на схилах Дніпра в Києві у повному обсязі постане друга черга Національного музею «Меморіал жертв голодоморів». Ми відповідальні за передання цієї пам’яті прийдешнім поколінням, за донесення світу правдивої інформації про Голодомор. pic.twitter.com/nuQ4dvSUGw — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2021

Ежегодно в четвертую субботу ноября в Украине чтят День памяти жертв голодоморов. Террор голодом действовал в Украине в течение 22 месяцев. За это время его жертвами могли стать от 3-х до 10-и млн украинцев.

Больше о том, что такое Голодомор и почему он начался — можно прочитать в нашем материале.