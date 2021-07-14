Погода на 15 июля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

15 июля жара в Украине спадать не будет, зато в некоторых западных регионах пройдут дожди.
На Закарпатье ливень ожидается и днем и ночью, температура воздуха будет низкой в Украине — от +29 до +30.
Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях дожди только днем, в остальных областях — солнечно.
По прогнозам синоптиков, температура на западе Украины составит от +29 до +34.
В центре и на севере — никаких осадков, воздух прогреется до +35 днем и до +20 — +22 ночью.
В южных областях также жарко и сухо, столбик термометра будет показывать от +32 до +35 днем, а ночью опустится до +20 — +23.
На востоке — жарко, минимальная температура будет стартовать с +32 и достигать +35 и выше, по оценкам различных синоптиков.
Погода на неделю
Четверг 15 июля — не единственный жаркий день в неделе. Пятница также удивит высокой температурой, но в некоторых областях будет лить сильный ливень.
Чтобы не испортить планы, смотрите прогноз погоды на неделю от Фактов ICTV.