Погода на 15 июля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

15 июля жара в Украине спадать не будет, зато в некоторых западных регионах пройдут дожди.

На Закарпатье ливень ожидается и днем ​​и ночью, температура воздуха будет низкой в ​​Украине — от +29 до +30.

Во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях дожди только днем, в остальных областях — солнечно.

По прогнозам синоптиков, температура на западе Украины составит от +29 до +34.

В центре и на севере — никаких осадков, воздух прогреется до +35 днем ​​и до +20 — +22 ночью.

В южных областях также жарко и сухо, столбик термометра будет показывать от +32 до +35 днем, а ночью опустится до +20 — +23.

На востоке — жарко, минимальная температура будет стартовать с +32 и достигать +35 и выше, по оценкам различных синоптиков.

Погода на неделю

Четверг 15 июля — не единственный жаркий день в неделе. Пятница также удивит высокой температурой, но в некоторых областях будет лить сильный ливень.

Чтобы не испортить планы, смотрите прогноз погоды на неделю от Фактов ICTV.