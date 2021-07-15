Раде рекомендуют принять закон о большом Государственном Гербе Украины

14 июля профильный Комитет предложил Верховной Раде принять закон о большом Государственном Гербе Украины.

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал парламенту принять за основу и в целом инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект №5712 о большом гербе.

Соответствующее решение поддержали 17 членов комитета на заседании в среду.

— Конечно, мы все понимаем, что основным гербом Украины остается трезубец — малый герб Украины, — заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук.

По его мнению, это самый лаконичный и лучший в мире государственный герб.

Согласно Конституции Украины, большой государственный герб устанавливается с учетом малого герба и герба Войска Запорожского.

Его должны утвердить не менее чем двумя третями от конституционного состава Верховной Рады.

Главный элемент большого государственного герба Украины — это Знак Княжеского государства Владимира Великого.

История большого Государственного Герба Украины

В феврале 1992 года Верховная Рада утвердила постановлением малый государственный герб Украины. Им стал золотой трезубец на синем щите.

Относительно большого герба, то проводили уже несколько конкурсов. Однако они оказывались безрезультатными.

В 2020 году Минкульт проводил конкурс, где должны выбрать лучший эскиз большого герба Украины.

Уже в ноябре прошлого года Оргкомитет по подготовке и проведению конкурса на большой герб выбрал лучший эскиз.

Победу одержала работа соавтора малого герба Александра Кохана.

На эскизе с левой стороны изображена фигура архангела Михаила (представляет центральную Украину), а с правой стороны — фигура Льва (символ ЗУНР в 1918 году).

Между этим фигурами расположено изображение современного малого герба на синем щите.

Также в верхней части эскиза находится хоругвь, на которой изображен казак с мушкетом (представляет южную и юго-восточную Украину).

В декабре Окружной админсуд Киева обжаловал результат конкурса на лучший эскиз большого государственного герба.

28 июня 2021 Зеленский внес в Верховную Раду законопроект №5712 о большом гербе Украины как неотложный.

На следующий день, 29 июня, на парламентском сайте появился текст этого документа.

За включение законопроекта О большом государственном гербе Украины в повестку дня на 14 июля проголосовали 243 нардепа.