С 14 июля учебные заведения начали прием заявлений абитуриентов. Процедура осуществляется в онлайне — через электронный кабинет абитуриента.

Будущие студенты могут подать до пяти заявлений на бюджетную форму обучения и до 30 — за средства юридических или физических лиц.

После отправки заявления в личном аккаунте абитуриента отображается статус заявления в учебном заведении. Он показывает процесс получения университетом заявления. В конечном итоге человек узнает, зачислили его в заведение или нет.

В электронном кабинете абитуриента статус заявления в УЗ постоянно меняется. Факты ICTV разобрались, каким может быть статус заявления в УЗ в электронном кабинете абитуриента и что значит каждая из надписей.

Электронный кабинет абитуриента — что означает статус заявления в УЗ

Зарегистрировано в ЕБ — ваше заявление зарегистрировано в единой базе.

— ваше заявление зарегистрировано в единой базе. Требует уточнения поступающим — университет получил заявление, однако некоторые данные необходимо уточнить. О чем идет речь — напишет само заведение.

— университет получил заявление, однако некоторые данные необходимо уточнить. О чем идет речь — напишет само заведение. Отменено поступающим — подача заявления отменена еще до присвоения ей предыдущих двух статусов. В этом случае можно отменить заявление на бюджет и зарегистрировать новое.

— подача заявления отменена еще до присвоения ей предыдущих двух статусов. В этом случае можно отменить заявление на бюджет и зарегистрировать новое. Зарегистрировано в УЗ — учебное заведение получило и рассматривает ваше заявление.

— учебное заведение получило и рассматривает ваше заявление. Допущено к конкурсу — вас допустили к конкурсу по бюджетной или контрактной форме обучения.

— вас допустили к конкурсу по бюджетной или контрактной форме обучения. Отказано учебным заведением — приемная комиссия не позволила вам участвовать в конкурсе.

— приемная комиссия не позволила вам участвовать в конкурсе. Отменено учебным заведением — учебное заведение отменило ваше заявление. Такое случается, когда при внесении данных в ЕБ абитуриент делает ошибку.

— учебное заведение отменило ваше заявление. Такое случается, когда при внесении данных в ЕБ абитуриент делает ошибку. Рекомендовано к зачислению — вы прошли конкурс и заведение рекомендует зачислить вас на бюджет или контракт.

— вы прошли конкурс и заведение рекомендует зачислить вас на бюджет или контракт. Включено в приказ — вас зачислили в учебное заведение.

Продлится подача заявлений в электронных кабинетах поступающих до 16 июля для лиц, поступающих на основе творческих конкурсов, собеседований и вступительных экзаменов. Абитуриенты, претендующие на зачисление по результатам ВНО, могут подавать заявления до 23 июля.

Подробнее об особенностях вступительной кампании 2021 читайте в материале.