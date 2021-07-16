Античные герои и боги, названия городов и просто непонятные буквосочетания — Министерство юстиции составило перечень самых креативных и самых популярных имен для детей в Украине, которые родились за первое полугодие 2021-го.

Редкими именами среди мальчиков были: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг, Кыонг, Сулейман, Ксенофонт и Златослав.

Среди девочек самые экзотические такие: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весенняя, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Иллинка и Аврора.

Однако большинство родителей называли новорожденных традиционными именами.

Самые популярные среди девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника и Полина.

Среди мальчиков — Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар и Дмитрий.