Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

Нафтогаз разработает новый подход в поставках газа для населения — Витренко

юрій вітренко

НАК Нафтогаз планирует применить новый подход в поставках газа для бытовых потребителей и развивать трейдинговую функцию, сообщил глава компании Юрий Витренко.

Новый подход прежде всего коснется безопасности поставок газа.

По словам Витренко, сейчас в структуре поставок газа есть определенные вызовы, которые нужно преодолеть.

— Надеюсь, в течение нескольких недель при активном участии регулятора, Министерства энергетики Украины, а также Оператора ГТС, операторов систем распределения газа, крупнейших поставщиков газа, мы это сделаем, — подчеркнул глава правления Нафтогаза.

Новый подход к поставкам также будет базироваться на рыночной основе, которая будет прозрачной, и приемлемом ценообразовании.

Но в то же время, такой подход будет способствовать росту конкуренции и развития на рынке.

Тарифы на отопление для населения

В июле НКРЕКП приняла решение, согласно которому, устанавливать тарифы на отопление для украинцев отныне будет местная власть.

Ей будут подчиняться все тепловые предприятия, кроме ТЭЦ, теплоэлектроцентралей и АЭС.

Подробнее о новых тарифах на отопление, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Нафтогаз

Фото: Минэнерго 

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка