Рада сделала первый шаг к онлайн-регистрации места проживания

Верховная Рада на внеочередном заседании 15 июля приняла за основу законопроект №5463 относительно реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине.

За проголосовал 251 народный депутат.

Документ предусматривает введение электронной регистрации места жительства и отмену штампа о прописке.

Цель законопроекта — введение декларирования и регистрации места проживания в электронной форме, защита прав собственников жилья, закрепление электронного реестра в качестве единственного источника информации о месте проживания, повышение доступности и удобства админуслуг.

Он предусматривает отмену бумажного документооборота, исключает возможность дублирования регистрации в различных реестрах территориальных общин.

В случае принятия закона во втором чтении место жительства можно будет зарегистрировать онлайн за 10 минут.