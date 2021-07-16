За прошедшие сутки в зоне ООС зафиксировали восемь нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела боевиков трое украинских военных получили ранения, еще двое — боевые травмы.

Сейчас бойцы находятся в лечебных учреждениях. Врачи оценивают состояние одного украинского защитника как тяжелое, других — удовлетворительное.

Российские наемники обстреляли украинские позиции возле нескольких населенных пунктов. Среди них Причепиловка, Новоалександровка, Нью-Йорк, Широкино, Песчаное и Марьинка.

В частности, боевики вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, артиллерийских систем, минометов и стрелкового оружия. Неподалеку Новоалександровки наемники РФ применили противотанковые ракетные комплексы.

На вражеские обстрелы украинские защитники открывали огонь. В то же время в Луганской области зафиксировали пролет беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.