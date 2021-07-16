УЗ добавляет два пригородных поезда в Донецкой и Луганской областях — РАСПИСАНИЕ

Укрзализныця добавляет два пригородных поезда в Донецкой и Луганской областях, которые соединяют ключевые населенные пункты на Донбассе.

С 19 июля начинает курсировать ежедневный пригородный поезд № 6107/6106 Волноваха — Мариуполь — Волноваха.

В 11.25 поезд будет отправляться из Волновахи, в Мариуполь прибывать в 14.40, а в Волноваху будет возвращаться в 16.35 вечера.

Поезд № 6443/6444 сообщением Сватово — Попасная — Сватово начинает работу позже.

С 25 июля он начнет курсировать регулярно, каждый день.

В 9.40 поезд будет отправляться из Сватово, в Попасную прибывать в 13.10. В обратном направлении поезд отправляется в 13.20 и в 17.22 будет прибывать в Сватово.

Кроме Попасной и Сватово поезд будет останавливаться в Кабанье, Кременном, Рубежном и Лисичанске.

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