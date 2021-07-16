Погода на 17 июля 2021 в Украине — прогноз погоды на завтра

В субботу, 17 июля, погода в Украине будет жаркой, но местами пройдут дожди с грозами.
Синоптики прогнозируют осадки во всех областях, кроме Юга и Центра, там местных жителей ожидает солнце и +35.
Ветер будет северо-восточным, его скорость будет достигать от 3 до 8 м/с днем и ночью.
В восточных областях синоптики прогнозируют местами сильные дожди. Днем столбики термометров поднимутся до +33, а ночью опустятся до +22.
На Западе пройдет ливень во всех областях, кроме Черновицкой. Температура будет колебаться в пределах +30…+33 днем и +18…+20 ночью.
В северных областях также ожидается дождь и облачность. Температура воздуха от +31 до +33 днем и от +19 до +21 ночью.
Юг охватит сухая и жаркая погода. Температура будет колебаться +33…+35 днем и +20…+23 ночью.
В Киеве 17 июля прогнозируют переменную облачность, без осадков. Дневная температура составит от +32 до +34, ночная — от +21 до +23.