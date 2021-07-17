Грозы и жара: прогноз погоды на 18 июля (КАРТА)

В воскресенье, 18 июля, по всей территории Украины продолжит стоять жаркая погода.

При этом в большинстве регионов ожидается дождливая погода с грозами.

Подробнее о погоде в Украине читайте в материале Фактов ICTV.

На Западе Украины ожидаются грозы и проливные дожди. Температура днем поднимется до отметок в +30 — +32, а ночью ожидается от +19 до +22 градуса.

В Северных областях также установится жаркая погода с грозами. Днем столбик термометра покажет от +31 до +33 градусов, ночью же похолодает до отметок в +20 — +22 градуса по Цельсию.

На Востоке будет переменная облачность. Температура воздуха днем ожидается в диапазоне от +31 до +35, а ночь принесет прохладу – от +21 до +22.

В Центре страны также ожидается облачная погода, местами возможны осадки. Днем воздух прогреется от +31 до +34, а ночью столбики термометров покажут от +21 до +22 градусов.

На Юге также ожидается сухая и жаркая погода. Температура будет колебаться +29…+35 днем ​​и +21…+23 ночью.

В Киеве 18 июля синоптики прогнозируют грозы. Дневная температура составит от +30 до +32, ночная — от +21 до +23.