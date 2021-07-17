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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На Донбассе боевики обстреляли украинские позиции: ранен военный

Война на Донбассе

Российско-оккупационные войска в Донбассе сегодня утром обстреляли позиции наших защитников. Штаб ООС зафиксировал пять нарушений режима прекращения огня.

В результате обстрела боевиков украинский военный получил пулевое ранение. Его состояние — средней тяжести. Защитнику оказали необходимую первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Боевики на Донбассе вели огонь возле нескольких населенных пунктов. Среди них Чермалык, Водяное (на Приазовье), Широкино, Павлополь, Старогнатовка.

Вражеские обстрелы осуществляли из стрелкового оружия, минометов 120-го и 82-го калибров, а также применили артиллерию калибра 122-мм.

В то же время в Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения. Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

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Источник: Штаб ООС

Фото: Dreamstime

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