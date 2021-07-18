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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

На телеканале ICTV состоится премьера документальной киноленты MH17. Роки брехні

мн17 малазійські авіалінії

На телеканале ICTV 21 июля в 20.20 выйдет документальный проект собственного производства MH17. Роки брехні к седьмой годовщине катастрофы малайзийского Boeing.

В киноленте расскажут о потоках дезинформации и откровенной лжи, которые сопровождали расследование страшной трагедии все эти годы.

— Гибридная операция России была направлена ​​на аудиторию во всем мире. Целью этой спецоперации была прежде всего дискредитация официального международного следствия и распространение кремлевских версий этого преступления.

И определенным образом, особенно на территории России, Кремль достиг поставленной цели, — сказал автор и продюсер проекта Михаил Павлов.

9 марта 2020 года в судебном комплексе Схипхол в Амстердаме началось слушание относительно сбитого пассажирского самолета Boeing 777 рейса MH17.

Это дело об убийстве 298 человек, находившихся на борту авиалайнера. Среди погибших было 80 детей. Все они — граждане Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Сейчас суд и расследование продолжаются.

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Фото: Dreamstime

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