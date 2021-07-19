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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов

Грузия освободила осужденных украинских яхтсменов

Власти Грузии приняли решение освободить двух украинских яхтсменов, которых осудили за незаконное пересечение государственной границы в 2020 году.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в социальной сети Twitter.

По его словам, украинское правительство работало над освобождением Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии, с ноября 2020 года.

14 июля Батумский городской суд в Грузии осудил яхтсменов на четыре года тюремного заключения по обвинению в незаконном пересечении границы этого государства.

Министерство иностранных дел Украины в связи с этим решением призвал грузинскую сторону пересмотреть решение. В частности, МИД вызвал временного поверенного Грузии, чтобы выразить ему разочарование решением суда.

29 ноября 2020 года пограничники задержали экипаж яхты Insieme в территориальных водах Грузии. Судно направлялось в сторону Турции, не планируя заходить в грузинские порты. На борту яхты находилось три человека — Юрий Хомич, Владимир Дьяченко и гражданин Грузии Михаил Батурин.

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Фото: Pexels

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