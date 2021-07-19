Киберполиция разоблачила предпринимателя из Киевской области, который нелегально ретранслировал каналы участников Инициативы Чистое небо

Провайдер нелегально ретранслировал каналы участников Инициативы Чистое Небо — StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал, Оце ТВ, М1, М2) и 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бигуди) по технологии кабельного телевидения.

Он принес более 600 тыс. грн. убытков.

— Очередной кейс с задержанием недобросовестного провайдера показывает, что на государственном уровне защита интеллектуальной собственности работает системно. И мы рады, что можем двигаться в синергии с правоохранительными органами ради того, чтобы правонарушители осознали масштаб незаконности своих действий и несли надлежащую ответственность, — комментирует руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко.

Миенко надеется, что в конце концов провайдерам станет невыгодно вести такой нелегальный бизнес из-за неотвратимости наказания.

По данным киберполиции, нарушителем оказался ТВ-провайдер из Киевской области, который предоставлял абонентам платные услуги.

Установив телекоммуникационное оборудование, мужчина наладил ретрансляцию каналов без согласия правообладателей, распространяя пиратский контент за деньги.

— Мы всегда готовы к диалогу, однако должны признать, что это не всегда нужно пиратам. Сейчас наработанные кейсы Центра мониторинга контента StarLightMedia позволяют системно и быстро соответствии с действующим законодательством взаимодействовать с правоохранителями для прекращения правонарушений со стороны нечестных игроков рынка, — отмечает руководитель Центра мониторинга дивизиона PayTV&Digital StarLightMedia Дмитрий Левин.

Левин добавляет, что их приоритетом остается именно эффективная защита интеллектуальных и смежных прав StarLightMedia.

Александр Папуця, руководитель адвокатского объединения SmartSolutions Law Group, добавляет, что в ходе досудебного расследования работники киберполиции провели обыск провайдера и изъяли телекоммуникационное оборудование и финансово-хозяйственную документацию.

Постановлением следственного судьи от 24.06.2021 г. на изъятое имущество предприятия был наложен арест. Решается вопрос о проведении судебной телекоммуникационной экспертизы, следственные действия продолжаются.

За совершенное уголовное преступление по ч. 2 ст. 176 УК Украины фигуранту грозит до пяти лет за решеткой.

Гайд №2 от Инициативы Чистое небо и IAB Ukraine

Предыдущий гайд №1 с рекомендациями об избежании размещения рекламы на нелегальных ресурсах вышел в апреле этого года.

Антипиратская инициатива Чистое небо и IAB Ukraine подготовили второй гайд для рекламодателей, посвященный инструментам защиты графического и фотоконтента на примере кейсов Getty Images Ukraine, национального представительства одного из крупнейших в мире фотоагентств.