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Факты / Украина / Общество
Владислава Ткаченко |

Киберполиция разоблачила предпринимателя из Киевской области, который нелегально ретранслировал каналы участников Инициативы Чистое небо

Киберполиция разоблачила предпринимателя из Киевской области, который нелегально ретранслировал каналы участников Инициативы Чистое небо

Провайдер нелегально ретранслировал каналы участников Инициативы Чистое Небо — StarLightMedia (ICTV, СТБ, Новый канал, Оце ТВ, М1, М2) и 1+1 media (1+1, 2+2, ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС, УНИАН, Бигуди) по технологии кабельного телевидения.

Он принес более 600 тыс. грн. убытков.

— Очередной кейс с задержанием недобросовестного провайдера показывает, что на государственном уровне защита интеллектуальной собственности работает системно. И мы рады, что можем двигаться в синергии с правоохранительными органами ради того, чтобы правонарушители осознали масштаб незаконности своих действий и несли надлежащую ответственность, —  комментирует руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко.

Миенко надеется, что в конце концов провайдерам станет невыгодно вести такой нелегальный бизнес из-за неотвратимости наказания.

По данным киберполиции, нарушителем оказался ТВ-провайдер из Киевской области, который предоставлял абонентам платные услуги.

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Установив телекоммуникационное оборудование, мужчина наладил ретрансляцию каналов без согласия правообладателей, распространяя пиратский контент за деньги.

— Мы всегда готовы к диалогу, однако должны признать, что это не всегда нужно пиратам. Сейчас наработанные кейсы Центра мониторинга контента StarLightMedia позволяют системно и быстро соответствии с действующим законодательством взаимодействовать с правоохранителями для прекращения правонарушений со стороны нечестных игроков рынка, — отмечает руководитель Центра мониторинга дивизиона PayTV&Digital StarLightMedia Дмитрий Левин.

Левин добавляет, что их приоритетом остается именно эффективная защита интеллектуальных и смежных прав StarLightMedia.

Александр Папуця, руководитель адвокатского объединения SmartSolutions Law Group, добавляет, что в ходе досудебного расследования работники киберполиции провели обыск провайдера и изъяли телекоммуникационное оборудование и финансово-хозяйственную документацию.

Постановлением следственного судьи от 24.06.2021 г. на изъятое имущество предприятия был наложен арест. Решается вопрос о проведении судебной телекоммуникационной экспертизы, следственные действия продолжаются.

За совершенное уголовное преступление по ч. 2 ст. 176 УК Украины фигуранту грозит до пяти лет за решеткой.

Гайд №2 от Инициативы Чистое небо и IAB Ukraine

Предыдущий гайд №1 с рекомендациями об избежании размещения рекламы на нелегальных ресурсах вышел в апреле этого года.

Антипиратская инициатива Чистое небо и IAB Ukraine подготовили второй гайд для рекламодателей, посвященный инструментам защиты графического и фотоконтента на примере кейсов Getty Images Ukraine, национального представительства одного из крупнейших в мире фотоагентств.

Фото: Нацполиция

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