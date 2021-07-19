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Факты / Украина / Общество
Анастасія Рогожінська |

Новая Атлантида: соцсети о последствиях непогоды в Киеве

дощ, злива, негода

В понедельник, 19 июля, улицы Киева затопило в результате непогоды. За 30 минут ливня в городе выпало недельное количество осадков. Также ухудшение погодных условий внесло свои коррективы и в график движения транспорта.

Пользователи соцсети до сих пор активно обсуждают последствия непогоды в столице и даже шутят по этому поводу.

Факты ICTV собрали реакцию сети на непогоду в Киеве.

В Киеве прошел сильный ливень — реакция сети, ВИДЕО

В Киеве прошел сильный ливень — реакция сети, ВИДЕО

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Затопленные станции метро и недельная норма осадков: последствия непогоды в Киеве

Фото: Depositphotos

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