В Киеве прошел сильный ливень — реакция сети, ВИДЕО

В понедельник, 19 июля, улицы Киева затопило в результате непогоды. За 30 минут ливня в городе выпало недельное количество осадков. Также ухудшение погодных условий внесло свои коррективы и в график движения транспорта.

Пользователи соцсети до сих пор активно обсуждают последствия непогоды в столице и даже шутят по этому поводу.

Факты ICTV собрали реакцию сети на непогоду в Киеве.

зрозуміло Київ затопило все як завжди — пиріжок (@washingtonspie) July 19, 2021

Бачили київ затопило?

Це в мене сьогодні вихідний — гарячий пирожок???? (@__hemp_) July 19, 2021

Те саме відчуття, коли радієш нарешті дощу і прохолоді, аж раптом дізнаєшся (від львівян), що Київ накрило апокаліпсисом ????

Бо друзяки пишуть і питають, чи зі мною все ок і чи мене ніде не затопило ???? — Helga Victim (@helga_victim) July 19, 2021

Топова погода, Київ плаває, Харків смажиться. — Несвятидівка (@nesvyaty_divka) July 19, 2021

Кличко поїхав і погода вирішила помити Київ після нього — Pødilskě padlø (@podilhappymeal) July 19, 2021