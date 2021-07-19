В Киеве прошел сильный ливень — реакция сети, ВИДЕО

В понедельник, 19 июля, улицы Киева затопило в результате непогоды. За 30 минут ливня в городе выпало недельное количество осадков. Также ухудшение погодных условий внесло свои коррективы и в график движения транспорта.
Пользователи соцсети до сих пор активно обсуждают последствия непогоды в столице и даже шутят по этому поводу.
Факты ICTV собрали реакцию сети на непогоду в Киеве.
зрозуміло Київ затопило все як завжди
— пиріжок (@washingtonspie) July 19, 2021
Бачили київ затопило?
Це в мене сьогодні вихідний
— гарячий пирожок???? (@__hemp_) July 19, 2021
#Київ затопило після зливи pic.twitter.com/o9jOG9TEBJ
— Iryna Koziupa (@IrynaKoziupa) July 19, 2021
Те саме відчуття, коли радієш нарешті дощу і прохолоді, аж раптом дізнаєшся (від львівян), що Київ накрило апокаліпсисом ????
Бо друзяки пишуть і питають, чи зі мною все ок і чи мене ніде не затопило ????
— Helga Victim (@helga_victim) July 19, 2021
Топова погода, Київ плаває, Харків смажиться.
— Несвятидівка (@nesvyaty_divka) July 19, 2021
Кличко поїхав і погода вирішила помити Київ після нього
— Pødilskě padlø (@podilhappymeal) July 19, 2021
Kyiv is a new Atlantis#погода #Київ
— Robert Smith (@robert_koval) July 19, 2021
-Dear, looks like water got into the radiator
-do you know where the radiator is ?!
-in car
— Where is the car?
-in a river
Kyiv party flooding pic.twitter.com/mmxwefafRQ
— Elena Faige Neroba (@ElenaNeroba) July 19, 2021