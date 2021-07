В Киеве прошел сильный ливень — реакция сети, ВИДЕО

В понедельник, 19 июля, улицы Киева затопило в результате непогоды. За 30 минут ливня в городе выпало недельное количество осадков. Также ухудшение погодных условий внесло свои коррективы и в график движения транспорта.

Пользователи соцсети до сих пор активно обсуждают последствия непогоды в столице и даже шутят по этому поводу.

Факты ICTV собрали реакцию сети на непогоду в Киеве.

-Dear, looks like water got into the radiator

-do you know where the radiator is ?!

-in car

— Where is the car?

-in a river

Kyiv party flooding pic.twitter.com/mmxwefafRQ

— Elena Faige Neroba (@ElenaNeroba) July 19, 2021