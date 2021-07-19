В Украине начались многонациональные военные учения Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского Три меча 2021.

Военнослужащие будут тренироваться в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, расположенном во Львовской области.

В генштабе ВСУ отметили, что цель учений — оценить уровень подготовки подчиненных подразделений ЛитПолУкрБриг во время проведения оборонительных операций.

Во время тренировок бойцы должны усовершенствовать взаимодействие между подразделениями бригад и повысить взаимосовместимость подразделений ВСУ с государствами, входящими в НАТО.

С украинской стороны в учениях примут участие военные десантно-штурмовые войска, группа авиационной поддержки и военная полиция. Из Польши — представители механизированной бригады Сухопутных войск. Из Литвы — военная полиция, а также наблюдатели от Вооруженных сил США.

Общее количество участников учений — более 1,2 тыс. военных и более 200 боевых машин. Учения будут иметь четыре фазы и завершатся 31 июля.