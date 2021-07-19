По данным опроса Киевского международного института социологии, 45% украинцев считают качество среднего образования в Украине низким.

22,8% оценили качество среднего образования в Украине, как очень низкое, 22,2% украинцев — как скорее низкое.

Среднюю оценку дали 44%, 5,6% назвали скорее высоким, а высоким качество школьного образование в Украине считают 1,4%.

Не поддерживают украинцы и внедрение дистанционной формы образования.

Лишь 12% респондентов, имеющих детей или внуков школьного возраста полностью поддерживают введение дистанционки в связи с пандемией коронавируса. Еще 21% ответил, что скорее поддерживают.

Зато 21,4% опрошенных сказали, что скорее не поддерживают дистанционное обучение, а 43,6% категорически против. Еще более 1,5% не смогли дать ответ на вопрос.

А вот на вопрос о том, способствовало ли дистанционное образование защите их семьи от коронавируса, 14,8% заявили, что очень способствовало и 35,4%, что скорее способствовало.

24,2% считают, что дистанционная форма обучения никак не способствовала защите их семьи от Covid-19, а 22,5% — что скорее не способствовала.

Введение дистанционного образования повлияло и на отношения в семье.

Более 20% опрошенных заявили, что при дистанционном обучении напряженность в их семье значительно возросла, 36,9% считают, что незначительно.

14,9% отмечают незначительное снижение напряжения, 10,9% — значительное.

Еще 17% не смогли ответить на вопрос.