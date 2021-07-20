МВД Украины подготовило новый порядок проведения технического контроля автомобилей, которым предлагается вернуть техосмотр, который отменили в 2011 году.

Но теперь процедуру предлагают проводить с некоторыми изменениями, в частности с видеофиксацией.

Об этом говорится в проекте постановления Кабмина, которое обнародовало Министерство внутренних дел.

В пояснительной записке отмечается, что ОТК, то есть Обязательный технический контроль, будут осуществлять субъекты проведения техконтроля.

На каждое авто, которое прошло ОТК и признается технически исправным, субъект проведения должен составить соответствующий протокол, который предоставляется водителю этого транспортного средства.

Процесс проведения технического осмотра будет проводиться под видеофиксацией, чтобы повысить объективность и прозрачность прохождения ОТК, говорится в проекте постановления.

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Постановление предусматривает, что такси и другие коммерческие автомобили должны проходить техосмотр ежегодно, начиная с первой регистрации.

Для личных авто документ предусматривает проведение первого техосмотра через четыре года после первой регистрации.

После этого ОТК необходимо проходить каждые два года.